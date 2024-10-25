世界有数の音楽都市、シカゴの知られざる魅力に迫る観光レポート連載【シカゴ音楽旅行記】（全4記事）。第4回は音楽と夜景、カクテルが一緒に楽しめる、お洒落でロケーション抜群のおすすめホテルを紹介。さらにグルメや観光の必見スポットにも足を運んだ。必ず食べたい「3大名物料理」シカゴといえば「食」の街、旅行といえばご当地グルメ。絶対に外せない「3大名物料理」もしっかり味わってきた。初日のランチはPortillo's。1963