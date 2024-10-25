世界有数の音楽都市、シカゴの知られざる魅力に迫る観光レポート連載【シカゴ音楽旅行記】（全4回）。第2回のテーマは音楽フェスティバル。世界的な人気フェスが目白押しのなか、ユーモアとDIY精神を持ち合わせたパンクロック・フェスに参加。そこには音楽のテーマパークが広がっていた。「音楽都市」シカゴの多彩なフェス文化シカゴは音楽フェスも盛んだ。コーチェラ、ボナルーと並んで「アメリカ3大野外フェス」と呼ばれるロラパ