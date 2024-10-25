XGの快進撃は止まらない。現在開催中のワールドツアー「The first HOWL」で全8都市を回る北米公演は連日大盛況。10月8日のサンフランシスコ公演を目撃した竹田ダニエルの現地レポートをお届けする。【写真ギャラリー】XG「The first HOWL」北米公演ライブ写真（記事未掲載カットあり）アメリカでも揺るぎないXGの「強さ」待ちに待った、XGのサンフランシスコ公演。昨年、Forbes JAPANで彼女たちにとっての初となる雑誌表紙の取材を