明日10月26日（土）午前11時55分より日本テレビで放送（関東ローカル）の「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」。兼近大樹（EXIT）＆満島真之介が完全ノー台本で自由気ままなグルメドライブ。今回は、白洲迅と行く茨城県水戸市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！白洲が待っていたのは「千波湖」のほとり。いつものようにハイテンションで再会を祝した後、水戸黄門こと徳川光圀公の巨大