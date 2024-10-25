衆議院議員選挙は27日、投開票が行われます。選挙戦は最終盤、支持拡大を呼びかける各候補の訴えが熱を帯びています。前職と新人あわせて3人が激しい舌戦を繰り広げている県3区の訴えです。街頭「こんにちは！ありがとうございます」立憲民主党新人の石黒覚さん。出馬表明の出遅れによる知名度不足が懸念されましたが、裏金問題を巡る自民党への不信感のほか、党が打ち出す農業支援策への支持の広がりを肌で感じています。石黒覚候