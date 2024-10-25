ＥＣＢの９月調査消費者インフレ期待 １年ＣＰＩ予想は２．４％（前回２．７％） ３年ＣＰＩ予想は２．１％（前回２．３％） ※１年先は２０２１年９月以来の低水準 ※３年先はロシアがウクライナに侵攻した２０２２年２月以来の低水準