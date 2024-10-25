藤井 風が、日産スタジアム公演を収録したBlu-rayとライブCDを12月25日にリリースする。 （関連：ONE OK ROCK、藤井 風、Official髭男dism、RADWIMPS……スタジアム／アリーナと会場規模を拡大するアジア公演） 今作には、8月24日、25日に日産スタジアムで開催された自身最大規模のワンマンライブ『Fujii Kaze Stadium Live “Feelinʼ Good”』を収録。本公演は2日間で計14万人を動員し、8月24日公演のYouT