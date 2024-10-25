Photo: Dua Rashid - Gizmodo US JBLから最近登場したMA AVレシーバーと「Stage 2」シリーズ。手ごろな値段、設置のしやすさに加え、機能も優れていて魅力的なシリーズです。今回、スピーカーが苦手そうな音質の再生テストもしてみましたが、とても満足の行く結果でした。JBLのイベントでお試ししてきた今回、ニューヨーク マンハッタンのRepublic Studioで開催されたイベントで、施設内のい