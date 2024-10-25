プロ野球・ドラフト会議が24日に開かれ、秋田市出身で四国独立リーグ・徳島インディゴソックス所属の工藤泰成投手が、阪神タイガースから育成枠の1位指名を受けました。「最短で支配下登録されるようがんばりたい」と意気込みを語りました。秋田市出身の工藤泰成投手は、能代第一中学校、明桜高校、東京国際大学と進み、今年から四国独立リーグの徳島インディゴソックスでプレーしています。24日、阪神の