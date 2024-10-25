鉄道ファンの間では「時刻表」でおなじみ、旅行・ライフスタイル情報を提供するJTBパブリッシング（東京都江東区）が21日、「JTB時刻表 100周年特設サイト」をオープンしました。「JTB時刻表」は、大正14年(1925)4月に鉄道省運輸局編纂「汽車時間表」として創刊されてから、2025年で100年を迎えます。そこで、同社は2025年3月〜2026年3月に「JTB時刻表 100周年キャンペーン」を開催。これに先駆けて、特設サイトがオープしました。