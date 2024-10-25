【荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方】 11月15日 発売予定 価格：1,034円 「荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方」 集英社は、書籍「荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方」を11月15日に発売する。価格は1,034円。 本書籍は、漫画家の荒木飛呂彦氏が手掛けるもので、「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズをはじめとした作品に登場する名悪役たち