11月29日よりTOHOシネマズ 新宿ほかにて全国公開される『テリファー 聖夜の悪夢』のポスタービジュアルと予告編が公開された。 参考：アート・ザ・クラウンの恐怖再び『テリファー 聖夜の悪夢』11月29日（いい肉の日）公開へ 本作は、殺人鬼アート・ザ・クラウンが巻き起こす惨劇を描いたホラー映画『テリファー』シリーズの第3弾。シリーズ1作目『テリファー