■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １０月２５日１５１円９４～９６銭（▼０．１８） １０月２４日１５２円１２～１４銭（▼０．２３） １０月２３日１５２円３５～３７銭（△１．３６） １０月２２日１５０円９９～０２銭（△１．１６） １０月２１日１４９円８