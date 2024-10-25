LINEヤフーのグループ会社である、PayPay保険サービス、ZフィナンシャルとPayPayは、キャッシュレス決済サービス「PayPay」内の「PayPayほけん」ミニアプリで「インフルエンザお見舞い金」の提供を10月24日から再開した。販売期間は2025年3月22日まで、保険期間は25年4月30日まで。●昨年度の加入者は「リピート割」を自動適用10円引きで月額240円から「インフルエンザお見舞い金」は、インフルエンザに特化した国内初の保険