【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■タイトルの「〇〇」に記されていたのは、“弘毅”。THE KEBABSのメンバーであり、PUFFYのサポートをつとめるギタリストの新井弘毅だ THE KEBABSが10月17日、東京・豊洲PITで『THE KEBABS 〇〇』supported by SMA 50th Anniversary」を開催した（出演/THE KEBABS、PUFFY）。 ソニー・ミュージック・アーティスツ（SMA）の50周年イベントの一環として行わ