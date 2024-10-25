【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■2025年6月22日に横浜アリーナにて開催！ 10月7日に始動の発表で大きな反響を呼んだSuchmosのワンマンライブ『The Blow Your Mind 2025』の追加公演が決定。2025年6月22日に同じく横浜アリーナにて開催される。 併せて、追加公演のチケットのオフィシャル先行受付がスタート。6月21日公演の先行受付はすでに応募が殺到しているため、追加公演への注目度も高まりそうだ