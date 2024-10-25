【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「笑顔が眩し過ぎて、正直あんま直視出来てなかったです」（go!go!vanillas長谷川プリティ敬祐） テレビ東京にて放送中の、桐谷健太主演、ドラマプレミア23『Qrosの女 スクープという名の狂気』第4話（10月28日放送）に、ドラマのオープニングテーマ「Persona」を担当するgo!go!vanillasから、長谷川プリティ敬祐（Ba）、ジェットセイヤ（Dr）のふたりが、ドラマ本