ジョージア州での選挙集会に二人そろって登場したハリス氏（左）とオバマ氏/Kevin Lamarque/Reuters（ＣＮＮ）米大統領選の民主党候補、ハリス副大統領とオバマ元大統領が２４日、ジョージア州での選挙集会で初めて二人そろって登壇した。激戦州でのイベントを盛り上げ、有権者に投票を促す狙いがある。大統領選が最終盤に差し掛かる中、オバマ氏は有権者の気運を高めようと積極的に活動している。この日の集会はミュージシャンの