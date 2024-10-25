MSYは、Fame Bros. Ltdと販売代理店契約を締結し、映画にインスパイアされた公式ライセンス商品を展開するブランド「Cinereplicas」の取り扱いを開始。Cinereplicasが展開する「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」の公式ライセンス商品を、Amazon.co.jp内のCinereplicas公式ブランドストアにて、2024年10月25日より販売開始します。 Cinereplicas製品の着用イメージ   記事のポイント 映画の世界観を忠実に