25日、大同生命SV.LEAGUE WOMENのNECレッドロケッツ川崎が、11月2日（土）、3日（日）に川崎市とどろきアリーナで開催されるホームゲームにて実施するイベント情報を追加で発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 11月最初の試合でSAGA久光スプリングスをホームに迎えるNEC川崎。この一戦では、10月13日の埼玉上尾メディックス戦でリーグ通算300試合出場を達成した入団15年目のミドルブロッ