7日に再始動することを発表したロックバンド・Suchmos（サチモス）が、神奈川・横浜アリーナにて開催されるワンマンライブ「The Blow Your Mind 2025」の追加公演決定を発表した。【画像】おかえりなさい！Suchmos再始動のロゴ追加公演は2025年6月22日に横浜アリーナにて開催。本日から追加公演のチケットのオフィシャル先行受付も開始する。また、本日午後9時にSuchmos公式SNSアカウントから、公開された新ビジュアルの撮影