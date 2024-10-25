厚生労働省が発表している「インフルエンザの発生状況」によりますと、最新のインフルエンザ報告数(10月14日〜20日)は「3,596人」でした。前の週より減少したものの、地域によっては注意報基準を超えていて、学年閉鎖や学級閉鎖も発生しています。空気の乾燥に注意し、マスクの着用や手洗いなどで対策を心がけてください。インフルエンザ報告数学年閉鎖や学級閉鎖も厚生労働省が今日(25日)に発表した「インフルエンザの発生状況