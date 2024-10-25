俳優の浅野ゆう子（64）が、芸歴50周年を迎え、単独Anniversary SHOW『YUKO ASANO 50th ANNIVERSARY SHOW『KANSYA』』を開催することが決定した。【写真】今年で芸歴50周年を迎えた浅野ゆう子芸歴50年を凝縮した構成は本人がプロデュースした内容となっており、お馴染みの『セクシー・バス・ストップ』をはじめ、『ムーンライトタクシー』、『ハッスルジェット』など往年の名曲をスペシャルバンドと共に届ける。今だから表現で