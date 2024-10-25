俳優の桐谷健太が主演するテレ東ドラマプレミア23『Qrosの女 スクープという名の狂気』（毎週月曜後11：6）第4話（28日放送）にオープニングテーマ「Persona」を担当するロックバンド・go!go!vanillasのメンバー・長谷川プリティ敬祐、ジェットセイヤが、ロックバンドのメンバー役としてゲスト出演する。このほどノリノリな3人の3ショットも公開された。【集合カット】哀川翔＆岡部たかしも登壇！緊張気味の影山拓也（IMP.）