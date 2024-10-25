シンガー・ライターの藤井風が今年8月24日と25日、神奈川・日産スタジアムで自身最大規模のワンマンライブ「Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”」を実施。同公演のBlu-rayとLIVE CDが12月25日に発売される。【ライブ写真】日産スタジアムで歌い、踊り、ファンサする藤井風2日間で計14万人を動員。8月24日の公演はYouTubeでも生中継され、同時視聴者数は28万人を記録し話題を集めた。作品内容詳細や仕様等は近日発表さ