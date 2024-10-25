プロレスエンターテイメント書籍『KAMINOGE vol.155』（11月5日発売・パワー社）の表紙とコンテンツが公開された。今月14日にWBOアジアパシフィック・バンタム級王座を獲得した那須川天心が、カバーを飾った。【画像】那須川天心や高田延彦など『KAMINOGE vol.155』誌面カット天心はボクシング転向5戦目にして初の地域タイトルに挑戦し、判定勝利でベルト獲得。試合直前には大谷翔平のニュースについての発言が大きく取り沙汰