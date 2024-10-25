中国の社会保険基金残高、９月末時点で８兆８千億元河北省故城県人力資源・社会保障局のサービスホールで、セルフ端末を操作して社会保険料の納入記録を確認する住民をサポートする職員。（資料写真、故城＝新華社記者/李暁果）【新華社北京10月25日】中国人力資源・社会保障部は25日開いた記者会見で、9月末時点の社会保険加入者数は、基本養老保険（年金）が前年同期比1401万人増の10億7500万人、失業保険が384万人増の2億4500