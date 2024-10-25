２５日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）と比べて１８銭円高・ドル安の１ドル＝１５１円９４〜９６銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１６４円４５〜４９銭で大方の取引を終えた。