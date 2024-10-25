俳優の赤楚衛二（30）と女優の上白石萌歌（24）が出演する映画「366日」（2025年1月10日公開）のクランクアップ映像が25日、解禁された。この記事の写真を見る今作は、沖縄出身のバンド、HYの失恋ソング「366日」をモチーフにしたオリジナルラブストーリー。主人公・真喜屋湊（まきや・みなと）を赤楚が、湊と高校時代に出会い、運命的な恋をするヒロインの玉城美海（たましろ・みう）を上白石が演じる。今回解禁されたクランクア