日本百貨店協会が２５日発表した９月の全国百貨店売上高は、総額４２２９億円だった。既存店ベースで前年同月比２．３％増と、３１カ月連続のプラス。訪日客の消費が旺盛だったほか、高級ブランド品が好調で全体をけん引した。訪日客の購買を示す免税売上高は２１．６％増の３９７億円。購買客数は４０．８％増の４５万人でいずれも９月として過去最高を更新した。