日本フードサービス協会が２５日発表した９月の外食産業売上高（全店ベース）は、前年同月比８．２％増加した。全国的に残暑が厳しく、冷たいメニューの売り上げが伸びたことに加え、訪日客消費も引き続き堅調で全体を押し上げた。