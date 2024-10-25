◆米男子プロゴルフツアーＺＯＺＯチャンピオンシップ第２日（２５日、千葉・アコーディア習志野ＣＣ＝７０７９ヤード、パー７０）首位と３打差の７位から出た金谷拓実（Ｙｏｇｉｂｏ）は５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６８で回り、通算６アンダーで６打差１３位としている。「前半に良いプレーができて、途中はミスもありましたがしっかり良いプレーはできた」とうなずいた。１０番スタートのこの日は１１番で