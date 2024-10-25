Togetterオリジナル編集部のふ凡社です。宗教上の理由でカニを食べられなかったインド人が、来日した時に間違えてカニを食べてしまった結果、その味の虜になり日本の永住権獲得を目指すまでになった。そんな話をX（Twitter）で見てから、「カニ食べたいな」と思っていた。 宗教上あかんのに日本旅行中ミスってカニを食べてしまったインド人の末路→アメリカの牛は神の使いでも何でもないからとハンバーガーを食う人もいるそ