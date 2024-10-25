ボートレース戸田のSG「第71回ボートレースダービー」は25日、予選4日目が行われた。3日目終了時点で得点率5位タイの7.50と好ポジションにつけていた菊地孝平。4日目前半2Rの6枠を2着でクリアしたが、後半9Rは道中で競り負けて5着大敗。得点率6.67で予選4日間を終えた。レース後は「完全に自分のミス。ハッスルしすぎちゃいました」と反省モードも、手応えとしては「日に日に良くなっている」。ライバルとの比較から準優