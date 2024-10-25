【ソウル聯合ニュース】韓国情報機関の国家情報院は２５日、北朝鮮軍のロシア派兵に関する情報を共有するため、ホン・ジャンウォン第１次長（次官級）を団長とする政府代表団を北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に派遣すると発表した。韓国軍合同参謀本部のパク・ジニョン情報部長、柳静鉉（ユ・ジョンヒョン）駐ベルギー欧州連合（ＥＵ）大使など情報・軍・外交当局の高官からなる代表団は、２８日にＮＡＴＯの最高意思決定機関、北