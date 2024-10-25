2024年12月2日に現行の健康保険証が廃止され、原則『マイナ保険証』に一本化されます。移行まで残り1カ月ですが、『マイナ保険証』の利用率は約14％と伸び悩んでいます。【画像】マイナ保険証 最も多いトラブルは？＆「マイナ免許証」は2025年春から導入 「マイナ免許証」との違い医療機関では、トラブルが相次いでいるということです。■トラブル続く「マイナ保険証」 現行の保険証いつまで使える？2024年5月以降の『マイナ保険証