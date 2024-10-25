エムピーキッチンが展開する「三田製麺所」は11月1日、麺類一杯を食べた先着2万人に「特濃つけ麺」と「味付け玉子(1個)」の無料クーポンが付いた引き換えカードを1枚プレゼントする「“特濃つけ麺”無料引換カード進呈キャンペーン」を開催する。三田製麺所 「“特濃つけ麺”無料引換カード進呈キャンペーン」【関連記事】ジョイフル「冬の熱々ごはん」11月5日開始、定番の鍋など旬の食材を使用した熱々メニューと濃厚スイーツを展