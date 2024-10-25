北朝鮮国営の朝鮮中央通信は25日付の論評で、主要7カ国（G7）国防相会合で同国とロシアの軍事協力を非難する声明が出されたのは「世界的な新冷戦を招く公然たる宣戦布告」だと反発した。19日、イタリア南部ナポリで初めて開かれた国防相会合では、北朝鮮からロシアへの弾道ミサイル輸出などを通じ、両国の軍事協力が拡大していることを非難する共同声明が発表された。論評はこれに対し、「『国際安保と繁栄』という華麗な看板の下