ジェジュンが手掛けた新人ガールズグループSAY MY NAMEが、1stミニアルバム「SAY MY NAME」で様々な方面で好成績を記録している。デビューアルバム「SAY MY NAME」は、23日に公開されたビルボード・ジャパンの「ダウンロードアルバム」週間チャートでTOP10にランクインした。同チャートの10位圏内にはSEVENTEENとCNBLUE、SAY MY NAMEがK-POPグループとして名を連ね、SAY MY NAMEは先輩グループと肩を並べて存在感を見せた。デビュ