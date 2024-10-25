◇米女子ゴルフメイバンク選手権第2日（2024年10月25日マレーシア・クアラルンプール・クラブ＝6536ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、単独首位から出た西郷真央（23＝島津製作所）は2バーディー、4ボギーの74とスコアを落とし、通算7アンダーの13位に後退した。勝みなみ（26＝明治安田）、古江彩佳（24＝富士通）は通算4アンダーの27位。笹生優花（23＝フリー）は75とスコアを落とし、通算3アンダーの39位から巻き