２５日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１００．５３ポイント（０．４９％）高の２０５９０．１５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２６．１２ポイント（０．３５％）高の７３８５．２６ポイントと反発した。売買代金は１６１２億５８００万香港ドルにやや縮小している（２４日は１６５２億４９２０万香港ドル）。中国の景気支援スタンスが改めて材料視される