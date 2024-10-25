ボーイズグループ誕生オーディション番組『PROJECT 7』の第1、2話が、18日午後8時50分からABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送された。【番組カット】クールすぎる表情！『PROJECT 7』に参加したケンシン同企画は、総勢200人の参加者が挑む、過去最大規模を誇るボーイズグループ誕生オーディション。『梨泰院クラス』『SKYキャッスル』『財閥家の末息子』など、数多くのヒットドラマを制作した韓国大型スタジオSLLとNetflix O