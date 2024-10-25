TBSの出水麻衣アナウンサー（40）が24日、自身のインスタグラムを更新。元TBSアナウンサーで、現在はフリーで活動する佐藤渚アナ（36）との再会ショットを公開した。【写真】後輩アナのママの姿に「感慨深い！」 再会ショットを披露した出水麻衣アナ岐阜で佐藤アナに会った出水アナは「佇まいも癒しの笑顔も変わらないのに傍には可愛いお子さんがいて…感慨深かったです！」とつづり、子どもを抱っこする佐藤アナとの3ショット