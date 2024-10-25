ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから１位指名を受けた神戸弘陵・村上泰斗投手が一夜明けた２５日、兵庫・神戸市内の同校で永井智浩編成育成本部長、稲嶺誉アマスカウトから指名あいさつを受けた。同校からは、２０１７年のオリックス育成２位・東晃平以来、７年ぶりとなるＮＰＢ戦士の誕生。１位指名は１９９６年の西武・玉野宏昌以来、実に２８年ぶりの快挙だ。村上は「自分がまさか１位に選ばれるとは…」と、一夜明