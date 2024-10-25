10月25日（金）、お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜～金曜13時～15時30分）が放送。日刊スポーツの「石破首相が激怒演説「報道に憤り覚える」自民非公認候補本人への2000万円支給報道を否定」という記事を紹介し、青木理がコメントした。 石破茂首相は24日、派閥裏金事件を受けて公認されず無所属で衆院選を戦う前職候補に