お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組、『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）10月25日の放送は、近田春夫氏がプロデュースした自伝『聖と俗対話による宮台真司クロニクル』が発売中の社会学者、宮台真司氏が出演。金曜パートナーの壇蜜とともに今一番聞きたい世間のことを伺った。 大竹「ご本のことも伺いた