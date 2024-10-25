１０月独Ｉｆｏ指数は８６．５（予想８５．６）と強い結果もユーロ買い反応ほとんどみられず＝ロンドン為替 １０月ドイツＩｆｏ景況感指数は８６．５と前回の８５．４や市場予想８５．６から上振れした。現況指数、期待指数いずれも上昇している。ただ、ユーロ買い反応はほとんどみられていない。今週のＰＭＩで弱い結果が示されたことや、ドイツ政府が今年のマイナス成長見通しを発表したことが影響したか。