通貨オプションボラティリティー ドル円１週間１４．８％付近、週明けの８％付近から大幅上昇衆院選にらんで USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK14.766.8412.957.60 1MO12.997.8211.048.28 3MO11.626.9710.507.47 6MO11.086.7810.307.49 9MO10.756.7210.187.58 1YR10.506.7010.107.64