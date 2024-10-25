2024年9月、文春オンラインで反響の大きかった記事5本を発表します。第3位はこちら！（初公開日 2024/09/16）。【画像】30歳の頃の眞子さん＊＊＊秋篠宮家の長男、悠仁さまは、9月6日に18歳の誕生日を迎え、成年皇族となった。混乱が続く秋篠宮家のなかで、悠仁さまはどんな日々を過ごされてきたのか。2021年に公開された「秋篠宮家『秘録』」（本誌取材班）より紹介する。◆◆◆悠仁さまに起きていた異変「眞子さまがいち