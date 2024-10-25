11月7日に名古屋で始まる自動運転での定期運行。その車両がお披露目されました。 【写真を見る】11月7日スタート 名古屋駅～鶴舞を“自動運転”で定期運行 片道約25分で1日4往復 どんな車両？ 鶴舞のスタートアップ育成拠点「ステーションAi」と、名古屋駅前のスパイラルタワーズとを約25分で結び1日4往復します。 運転席に人が座り、状況に応じて操作する「レベル2」の自動運転で、愛知県により